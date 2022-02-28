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Російський мільярдер Тіньков засудив вторгнення РФ в Україну

Понеділок, 28 лютого 2022, 14:34

Російський мільярдер, засновник Tinkoff Bank Олег Тіньков засудив вторгнення РФ в Україну.

Про це він написав в Instagram.

"Зараз, в Україні гинуть безневинні люди, щодня, це немислимо та неприпустимо! Держави повинні витрачати гроші на лікування людей, дослідження перемоги над раком, а не на війну. Ми проти цієї війни!", - написав Тіньков, виклавши фото у колі родини.

Російський Forbes у 2021 році оцінив статки Тінькова в $4,7 млрд. Він посів 32 місце у рейтингу "200 найбагатших бізнесменів у Росії".

Тіньков найбільш відомий як засновник Тінькофф Банку (створений у 2006 році).

Економічна правда

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