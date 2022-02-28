Абрамович на прохання Києва допомагає в українсько-російських переговорах – ЗМІ
Мільярдер Роман Абрамович на прохання України перебуває в Білорусі для допомоги в переговорах між Україною та РФ в рамках зусиль щодо припинення війни.
Про це пише The Jerusalem Post.
Зазначається, що російський мільярдер, який має тісні зв'язки з єврейськими громадами України та Росії, на прохання влади України перебуває у Білорусі для надання допомоги у переговорах.
Цю інформацію підтвердив продюсер Олександр Роднянський, який послався на розмову з Абрамовичем.
"Українці намагалися знайти в Росії когось, хто міг би допомогти у пошуку мирного вирішення. Вони звернулися за допомогою, і Роман – це та людина, яка вирішила допомогти та мобілізувати підтримку для мирного вирішення проблеми", - сказав Роднянський.
Речник Абрамовича не став коментувати повідомлення про те, що власник "Челсі" знаходиться в Білорусі, але підтвердив звернення до нього офіційних осіб України.
"Я можу підтвердити, що до Романа Абрамовича зверталася українська сторона за підтримкою у досягненні мирного врегулювання, і що з того часу він намагається допомогти.
Зважаючи на те, про що йдеться, просимо зрозуміти, чому ми не прокоментували ні ситуацію як таку, ні його причетність", - сказав представник бізнесмена.
На фотографіях із зали переговорів між Росією та Україною Романа Абрамовича немає.
Раніше Абрамович передав управління ФК "Челсі" благодійному фонду.
Економічна правда
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