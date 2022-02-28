Абрамович на прохання Києва допомагає в українсько-російських переговорах – ЗМІ

Мільярдер Роман Абрамович на прохання України перебуває в Білорусі для допомоги в переговорах між Україною та РФ в рамках зусиль щодо припинення війни.

Про це пише The Jerusalem Post.

Зазначається, що російський мільярдер, який має тісні зв'язки з єврейськими громадами України та Росії, на прохання влади України перебуває у Білорусі для надання допомоги у переговорах.

Цю інформацію підтвердив продюсер Олександр Роднянський, який послався на розмову з Абрамовичем.

"Українці намагалися знайти в Росії когось, хто міг би допомогти у пошуку мирного вирішення. Вони звернулися за допомогою, і Роман – це та людина, яка вирішила допомогти та мобілізувати підтримку для мирного вирішення проблеми", - сказав Роднянський.

Речник Абрамовича не став коментувати повідомлення про те, що власник "Челсі" знаходиться в Білорусі, але підтвердив звернення до нього офіційних осіб України.

"Я можу підтвердити, що до Романа Абрамовича зверталася українська сторона за підтримкою у досягненні мирного врегулювання, і що з того часу він намагається допомогти.

Зважаючи на те, про що йдеться, просимо зрозуміти, чому ми не прокоментували ні ситуацію як таку, ні його причетність", - сказав представник бізнесмена.

На фотографіях із зали переговорів між Росією та Україною Романа Абрамовича немає.

Раніше Абрамович передав управління ФК "Челсі" благодійному фонду.

Економічна правда