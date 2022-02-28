Мережа "АТБ" обмежила продаж соціальних товарів в одні руки

Компанія "АТБ-Маркет" з 28 лютого вводить обмеження на продаж товарів соціальної групи одному покупцю в усіх магазинах мережі "АТБ".

Про це повідомляється на сайті компанії.

"Компанія "АТБ-Маркет" з 28.02.2022 р. вводить в усіх магазинах торговельної мережі "АТБ" обмеження, щодо продажу соціальної групи товарів одному покупцю. Таке рішення компанія прийняла для запобігання створенню штучного дефіциту та ажіотажу у зв’язку з воєнним станом", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, хліб, батони, крупи, цукор, сіль, макаронні вироби, олія будуть відпускатися в кількості не більше 2 одиниць в одні руки.

"На сьогоднішній день магазини торговельної мережі "АТБ" працюють у посиленому режимі.

Магазини, які знаходяться у зоні безпосередніх бойових дій закриваються, але при стабілізації ситуації вони продовжують свою роботу. Впроваджені плани дій, щодо забезпечення безпеки співробітників цих магазинів. Проводиться погодинний моніторинг ситуації по всім регіонам присутності компанії", - додали в компанії.

"Компанія "АТБ-Маркет" в умовах військової агресії здійснює свою діяльність в посиленому режимі, контролює ситуацію та вирішує проблеми безперебійного постачання товарів. Основні зусилля компанії на сьогоднішній день спрямовані на виконання своєї головної місії - забезпечення населення продуктами харчування і товарами першої необхідності", - заявили в АТБ.

Економічна правда