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Рада вимагає від АЗС та магазинів приймати до оплати банківські картки

Понеділок, 28 лютого 2022, 13:35

Відмова магазинів та автозаправних станцій приймати до оплати банківські картки від населення є неправомірною і завдає шкоди українським громадянам та обороноздатності держави.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на своїй сторінці в Telegram.

"Враховуючи воєнні дії, що ведуться на території України, та пов’язані з ними ускладнення із отриманням населенням України готівки, такі відмови є не тільки неправомірними, а й такими, що наносять шкоду українським громадянам та обороноздатності держави", - написав Гетманцев.

Він повідомив, що його комітет офіційно звернувся до власників АЗС, суб'єктів господарювання у сфері продажу громадського харчування та послуг із вимогою забезпечити неухильне виконання чинного законодавства у сфері розрахунків, а також притягати до відповідальності порушників.

За словами депутата, голова Національного банку підтвердив, що система електронних платежів працює і працюватиме абсолютно стабільно та надійно.

Економічна правда

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