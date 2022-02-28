Чехія забирає банківську ліцензію у дочки Сбєрбанка – вона банкрот

Чеський центробанк почав відкликання ліцензії дочки російського Сбєрбанка – ліквідність банку впала після вторгнення Росії в Україну, у частині країн ЄС роботу групи заблоковано.

Про це повідомила пресслужба Чеського національного банку.

Зазанчається, що ліквідність банку погіршилася через масивний відтік депозитів із початком війни Росією. Центробанк раніше ухвалив попередній захід, який забороняє банку розпоряджатися активами та зобов’язаннями,зокрема надавати нові кредити та відкривати депозити.

"Правління Банку визнало, що Sberbank CZ – банкрут, і в розумні строки виправити це іншими інструментами неможливо. Також вважається, що ухвалене рішення не вплине на стабільність чеського фінансового сектору", – йдеться у повідомленні.

Клієнти-вкладники Sberbank CZ отримають гарантовану суму страхування у 100 000 євро на клієнта.

Чеський центробанк входить до європейського банківського регулятора Single Resolution Board (SRB). Оскільки Sberbank CZ є частиною транскордонної групи Sberbank Europe AG, SRB був поінформований про рішення Чеського нацбанку.

При цьому на сайті регулятора зазначається, що філії Sberbank Europe AG в Австрії, Словенії та Хорватії "вже падають і найімовірніше збанкрутують" через потужний відтік активів.

Наразі на ці дочки Сбєрбанку в Європі накладено мораторій – вони не можуть проводити жодні розрахунки, а кошти з депозитів можна виводити в межах дозволеного національним регулятором обсягу.

Sberbank Europe AG розташована в Австрії та володіє філіями у Німеччині, Хорватії, Словенії, Чехії, Угорщині, а також – Боснії та Герцеговині та Сербії. Всього група має 185 філій в Європі та управляє активами у 13,6 млрд доларів.