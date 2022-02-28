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Укр / Рус

УЗ закликає Європу та Азію зупинити залізничне сполучення з Росією

Понеділок, 28 лютого 2022, 12:58

Укрзалізниця звернулася до всіх країн Європи та Азії  із закликом зупинити будь-яку взаємодію залізничних адміністрацій з країною-агресором Російською Федерацію. 

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Відповідне звернення розіслано до адміністрацій усіх залізниць, які здійснюють перевезення з РФ, зазанчили у компанії.

"Закликаємо  залізничні адміністрації всіх країн, які межують з РФ, припинити вантажне та пасажирське залізничне сполучення з цією країною. Також закликаємо припинити будь-яку взаємодію систем та виключити РЖД з усіх міжнародних організацій", – заявили в УЗ.

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Економічна правда
Укр / Рус
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