УЗ закликає Європу та Азію зупинити залізничне сполучення з Росією

Укрзалізниця звернулася до всіх країн Європи та Азії із закликом зупинити будь-яку взаємодію залізничних адміністрацій з країною-агресором Російською Федерацію.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Відповідне звернення розіслано до адміністрацій усіх залізниць, які здійснюють перевезення з РФ, зазанчили у компанії.

"Закликаємо залізничні адміністрації всіх країн, які межують з РФ, припинити вантажне та пасажирське залізничне сполучення з цією країною. Також закликаємо припинити будь-яку взаємодію систем та виключити РЖД з усіх міжнародних організацій", – заявили в УЗ.