Monobank змінив дизайн карток на "Русский корабль, иди на#уй"

фото з телеграму гороховського

Monobank на всіх картках в Apple Pay та Google Pay змінив дизайн. Тепер там ілюстрація з написом "Русский корабль, иди на#уй".

Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

Він зазначив, що оформлення з часом зміниться автоматично. Якщо не хочете чекати, потрібно видалити і знову додати картку в гаманець.