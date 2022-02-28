Monobank змінив дизайн карток на "Русский корабль, иди на#уй"
Понеділок, 28 лютого 2022, 11:29
Monobank на всіх картках в Apple Pay та Google Pay змінив дизайн. Тепер там ілюстрація з написом "Русский корабль, иди на#уй".
Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.
Він зазначив, що оформлення з часом зміниться автоматично. Якщо не хочете чекати, потрібно видалити і знову додати картку в гаманець.
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