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Укр / Рус

"Русские фильмы, идите нах...": Megogo видалив всі російські кінострічки

Понеділок, 28 лютого 2022, 11:14

Медіасервіс для перегляду відеоконтенту і телебачення Megogo видалив всі російські фільми з власної бази.

Про це йдеться на офіційній сторінці Megogo у Facebook.

"Русские фильмы, идите нах...!". Наразі всі російські фільми видалено з нашого сервісу. Слава Україні. Слава ЗСУ", – йдеться в повідомленні.

Сервіс Megogo належить бізнесмену Степану Черновецькому.

Економічна правда

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кіно війна

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