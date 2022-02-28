"Русские фильмы, идите нах...": Megogo видалив всі російські кінострічки
Понеділок, 28 лютого 2022, 11:14
Медіасервіс для перегляду відеоконтенту і телебачення Megogo видалив всі російські фільми з власної бази.
Про це йдеться на офіційній сторінці Megogo у Facebook.
"Русские фильмы, идите нах...!". Наразі всі російські фільми видалено з нашого сервісу. Слава Україні. Слава ЗСУ", – йдеться в повідомленні.
Сервіс Megogo належить бізнесмену Степану Черновецькому.
Економічна правда
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