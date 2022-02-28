Водіям у Києві суворо заборонили виїжджати на смугу громадського транспорту
Понеділок, 28 лютого 2022, 11:04
Автівки у Києві, що рухаються смугою громадського транспорту, будуть вважатися транспортом диверсійно-розвідувальних груп.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
"Користуватися смугою громадського транспорту мають право: авто зі спецвантажами, громадський транспорт, військова техніка та карети швидкої допомоги!
Реагування буде відповідним. Місто живе в умовах воєнного стану", – ідеться в повідомленні.
Економічна правда
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