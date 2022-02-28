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Водіям у Києві суворо заборонили виїжджати на смугу громадського транспорту

Понеділок, 28 лютого 2022, 11:04

Автівки у Києві, що рухаються смугою громадського транспорту, будуть вважатися транспортом диверсійно-розвідувальних груп.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Користуватися смугою громадського транспорту мають право: авто зі спецвантажами, громадський транспорт, військова техніка та карети швидкої допомоги!

Реагування буде відповідним. Місто живе в умовах воєнного стану", – ідеться в повідомленні.

Економічна правда

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Київ транспорт війна

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