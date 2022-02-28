Граєш в онлайн-гру – блокуєш сайти ворога: львівські програмісти створили DDOS-гру

Львівські ІТ-спеціалісти створили браузерну онлайн-гру для допомоги Україні у боротьбі з російською агресією: це аналог відомої гри "2048" - числова головоломка, для розгадування якої необхідні лише базові знання арифметики.

Гра створена таким чином, що кожен "хід" гравця наближує сайти РФ до блокування, йдеться у повідомленні.

Один гравець за одну годину гри надсилає близько 20 000 запитів для блокування сайтів, що обслуговують армію РФ. Точний список цих сайтів не оголошується в цілях безпеки ініціативи.

"Завдяки простій механіці гра є простим способом допомоги і доступна навіть для дітей, підлітків та усіх, хто не має спеціальних навичок для боротьби з агресією РФ", - кажуть розробники.

Що потрібно для участі?

Мати доступ до інтернету

Зайти на сайт playforukraine.live.

"Просто залиште відкритою цю сторінку на своєму комп'ютері або смартфоні, щоб вона автоматично навантажувала сайти агресора.

Якщо ви граєте з території України, обов’язково потрібно використовувати VPN. Якщо ви граєте з інших країн, використання VPN не є обов’язковим", - пояснюють програмісти.

Кількість атак буде в рази вища при використанні desktop версії (ПК, ноутбуки).

Для кого гра?

"Гра для усіх, але ми найбільше прагнемо таким чином залучити дітей і підлітків. Ми знаємо, що молоді люди прагнуть допомогти Україні перемогти, але часто не знають як це зробити. Ця гра допоможе їм використати свій час з користю для спільної перемоги. Тому просимо не лише грати в гру, але і долучати друзів і знайомих по всьому світу", - закликають розробники.

Які сайти будуть атакуватись?

Програмісти кажуть, що головна ціль - сайти, які обслуговують російську армію.

"Ми не хочемо попереджати ворога про наші конкретні цілі, тому список сайтів не публікуватимемо. Також працюємо над завданнями від IT ARMY of Ukraine", - пояснюють вони.

Розробники додають, що якщо грати на комп'ютері, ефект буде сильнішим.

"Навіть якщо ти просто відкриєш сторінку в браузері і залишиш її - атака буде відбуватись", - запевняють вони.

Розробники додають, що це безпечно.

"Ми ніяк не шкодимо твоєму браузеру. Ми лише генеруємо постійний торрент автоматичного трафіку для атак на таргетовані веб-сторінки, що робить їх недоступними. Але обов’язково включи VPN, якщо ти в Україні, щоб приховати своє IP", - попередили вони.

Економічна правда