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Львівська IT-компанія виділятиме армії щодня по 600 тисяч

Понеділок, 28 лютого 2022, 09:41

Львівська IT-компанія Eleks заявила, що виділятиме щоденно на підтримку Збройних сил і Сил територіальної оборони по 600 тис грн.

Про це компанія написала в Instagram.

"Від 28 лютого, ми збільшуємо фінансування на користь армії до 600 тис гривень щодня", - сказали в компанії.

Там додали, що 24 лютого, коли почалося вторгнення РФ в Україну, перерахували на армію 600 тис грн і 50 тис доларів.

Крім того, у січні-лютому 560 тис грн компанія перерахувала фонду "Повернись живим".

Економічна правда

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