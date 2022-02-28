Львівська IT-компанія виділятиме армії щодня по 600 тисяч

Львівська IT-компанія Eleks заявила, що виділятиме щоденно на підтримку Збройних сил і Сил територіальної оборони по 600 тис грн.

Про це компанія написала в Instagram.

"Від 28 лютого, ми збільшуємо фінансування на користь армії до 600 тис гривень щодня", - сказали в компанії.

Там додали, що 24 лютого, коли почалося вторгнення РФ в Україну, перерахували на армію 600 тис грн і 50 тис доларів.

Крім того, у січні-лютому 560 тис грн компанія перерахувала фонду "Повернись живим".

Економічна правда