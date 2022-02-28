UPS та FedEx призупинили доставку посилок в Україну та Росію

Логістичні компанії FedEx та United Parcel Service призупинили доставку вантажів в Україну та Росію через війну.

Про це повідомляє Reuters.

UPS безкоштовно поверне посилки відправникам, які вже прямували до України та РФ, якщо це буде можливо. Компанія намагається забезпечити безперервне обслуговування та мінімізувати збої, йдеться у повідомленні на сайті.

"Безпека наших співробітників, забезпечення безперервного обслуговування клієнтів та зведення до мінімуму збоїв у роботі – наш пріоритет. UPS продовжує уважно стежити за ситуацією та відновить роботу, як тільки це стане практичним та безпечним", – сказано на сайті кур'єрської служби.

FedEx також повідомила, що вже надіслані товари зберігатимуться в мережі компанії.

"Ми уважно стежимо за ситуацією і слідуємо планам на випадок надзвичайних ситуацій", – заявили у FedEx.