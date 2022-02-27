Норвегія виведе всі активи з РФ та надасть Україні 230 мільйонів доларів гуманітарної допомоги

Норвегія заявила, що Пенсійний фонд країни, що управляє активами на 1,3 трильйона доларів, виведе всі свої активи з Росії через розв’язання війни проти України, а також надасть 2 млрд крон гуманітарної допомоги.

Про це заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, повідомляє Reuters.

Російські активи фонду, до яких входять акції близько 47 компаній, а також держоблігації, на кінець 2021 року становили 25 мільярдів норвезьких крон (2,83 мільярда доларів).

"Ми вирішили заморозити інвестиції фонду (в Росії – ЕП) і почали процес їхнього розпродажу", – заявив.

За даними Norges Bank Investment Management, наприкінці 2020 року Фонд володів держоблігаціями на суму 6,7 мільярда крон і акціями на суму 23,3 мільярда крон.

На кінець 2020 року найбільша частка була в Сбєрбанку, де він володів 0,83% банку – фонд був четвертим за величиною акціонером, згідно даних Refinitiv Eikon.

Другий і третій найбільші пакети акцій на кінець 2020 року були в енергетичних компаніях "Газпром" і "Лукойл".

Крім того, прем’єр заявив, що направить 2 млрд крон допомоги з гуманітарною ситуацією в Україні. Це еквівалентно близько 226 млн доларів.