Макдональдз роздає їжу, KFC відкрила кухні для потреб війни

Керівництво мережі ресторанів "Макдональдз Україна" вирішило надавати їжу з ресторанів на потреби українців під час воєнного стану, а KFC відкрило кухні для приготування їжі лікарням, воєнним і територіальній обороні.

Про це повідомляється на офіційних сторінках мереж у Facebook та Instagram.

"Наші ресторани закриті з міркувань безпеки, але ми надаємо місцевим радам їжу з ресторанів, де станом на зараз безпечно (наскільки це можливо) перебувати нашим працівникам. Представники місцевих влад забирають продукцію і розподіляють туди, де її потребують найбільше", – йдеться у повідомленні МакДональдз Україна.

Зазначається, що "Мак" передає продукти, які не потребують приготування: булки, пончики, десерти, сир, молоко, воду, соки, помідори, скибки яблук, а також яйця, стакани, вилки, ложки, мішалки.

Мережа ресторанів KFC відкрила свої кухні для приготування їжі для воєнних госпіталей, лікарень, територіальної оборони, воєнних, ітд.

"Ми звертаємось до ресторанного бізнесу, всієї України, також приєднатися, відкрити свої кухні, щоб готувати та доставляти їжу тим, хто зараз цього дуже потребує", – йдеться у повідомленні.

Економічна правда