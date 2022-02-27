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Британська компанія продає 20-відсоткову частку у "Роснєфті"

Неділя, 27 лютого 2022, 19:43

Британська BP оголосила, що продає 19,75% "Роснєфті", а її головний виконавчий директор Бернард Луні та ексголова Роберт Дадлі виходять із ради директорів російської компанії.

Про це пише Bloomberg.

Держсекретар у справах бізнесу Великобританії Квазі Квартенг викликав Луні та висловив "занепокоєння" участю компанії у "Роснєфті". Декілька членів парламенту також зажадали від ВР позбутися частки в російській нафтовій компанії.

BP та "Роснефть" стали партнерами у 1998 році, починаючи з проєктів у сфері видобутку. Майже через десять років, в 2006 році, BP в ході IPO нафтової компанії стала власником 1,25%. У 2013 році в рамках консолідації "Роснєфтью" ТНК-ВР BP отримала ще 18,5% акцій, збільшивши свій пакет до 19,25%. Вона стала найбільшим іноземним акціонером "Роснєфті".

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Роснефть BP

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