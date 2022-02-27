Україна готує позов до ООН для компенсації шкоди довкіллю внаслідок пожежі на нафтобазі

ФОТО УП

Україна готує позов до Міжнародного суду ООН для повної компенсації шкоди, нанесеної довкіллю внаслідок пожежі на нафтобазі у с.Крячки Васильківської громади Київської області.

Про це повідомив тимчасово виконуючий обов‘язки Міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

"Непрохані гості, щоб досягти своєї загарбницької цілі, ракетно-артилерійськими ударами по Україні шкодять нашим екосистемам та природним ресурсам", - пише він.

За попередніми оцінками, безпрецедентні екологічні збитки від пожежі на нафтобазі у с.Крячки Васильківської громади Київської області складають вісімсот десять мільярдів грн.

Над точними розрахунками зараз працюють фахівці Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів та Державна екологічна інспекція.

"Але я впевнений, що сума лише збільшуватиметься. Ми додаємо її у загальний кошик збитків, нанесених окупантами. Хочу заспокоїти українців, що наразі екологічна ситуація контрольована, вашому життю та здоров’ю нічого не загрожує", - резюмував він.

Нагадуємо:

Після удару російськими ракетами по околицях Василькова там почалася масштабна пожежа на нафтобазі.