ЄС вводить санкції проти Білорусі: зупиняє імпорт пального та не продаватиме технології
Євросоюз запроваджує санкції проти режиму Лукашенка та вводить торговельні обмеження на мінеральні палива, залізо та технології.
Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заяви у ході пресконференції.
Фон дер Ляєн заявила, що режим Лукашенка є "співучасником безжального нападу на Україну", а відтак блок запроваджує санкції проти Білорусі.
Обмеження зосередяться на найбільш важливих секторах економіки. "Це зупинить їхній експорт продукції від мінерального пального до табака, дерева, цементу, заліза, сталі", – заявила президентка ЄК.
Крім того, ЄС розширює обмеження проти Росії і на Білорусь щодо високотехнологічного експорту, який використовується, зокрема, у військовій галузі. Це попередить ризик обходу Росією запроваджених проти неї санкцій.
Санкції ЄС торкнуться також тих білорусів, які допомагають Росії вести війну проти України.
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