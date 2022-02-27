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Міністри енергетики ЄС обговорять санкції для РФ

Неділя, 27 лютого 2022, 18:03

Міністри енергетики Європейського Союзу на позачерговій зустрічі 28 лютого обговорять синхронізацію української енергосистеми з європейською, повідомила комісар ЄС з енергетики Кадрі Сімсон.

Про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.

"Робота з надання допомоги Україні триває, що підкреслюється новими санкціями, які сильно вдарять по Росії. Завтра відбудеться позачергова зустріч міністрів енергетики ЄС. На нашому порядку денному: енергетична безпека України та ЄС, синхронізація України з нашою мережею та санкції", - написала Сімсон.

Вона зазначила, що попросить ENTSO-E підтримати екстрену синхронізацію енергосистем якнайшвидше.

Нагадаємо, Україна після успішного виконання програми тестування роботи енергосистеми країни разом із молдовською енергосистемою в ізольованому режимі відмовилася підключатися назад до енергосистем РФ та Білорусі.

Економічна правда

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енергетика

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