Міністри енергетики ЄС обговорять санкції для РФ
Міністри енергетики Європейського Союзу на позачерговій зустрічі 28 лютого обговорять синхронізацію української енергосистеми з європейською, повідомила комісар ЄС з енергетики Кадрі Сімсон.
Про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.
"Робота з надання допомоги Україні триває, що підкреслюється новими санкціями, які сильно вдарять по Росії. Завтра відбудеться позачергова зустріч міністрів енергетики ЄС. На нашому порядку денному: енергетична безпека України та ЄС, синхронізація України з нашою мережею та санкції", - написала Сімсон.
Вона зазначила, що попросить ENTSO-E підтримати екстрену синхронізацію енергосистем якнайшвидше.
Нагадаємо, Україна після успішного виконання програми тестування роботи енергосистеми країни разом із молдовською енергосистемою в ізольованому режимі відмовилася підключатися назад до енергосистем РФ та Білорусі.
Економічна правда
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