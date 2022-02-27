Українці забирають кошти з банків, але відплив не критичний – НБУ

Відплив коштів українців з банків становить біля 6,5% від початку року, проте завдяки ліквідності банківської системи це не критично.

Про це голова НБУ Кирило Шевченко повідомив під час засідання Податкового комітету Верховної Ради.

Він зазначив, що до обмеження відтоки були більшими, ніж сезонні коливання, але не несли критичної загрози.

Залишки коштів на рахунках українців становлять 719 млрд грн, в іноземній валюті відплив сягає 11%.

Шевченко повідомив, що такий відплив не є критичним для банківської системи, яка є достатньо ліквідною. В проблемній зоні був і є лише один банк, але його зобов'язання менші за 1% залишків фізосіб в системі.