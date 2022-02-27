Україна просить вимкнути для росіян роумінг в ЄС

Нацкомісія з комунікацій та зв’язку просить ЄС заблокувати послугу роумінга для російських постачальників телекомунікацій.

Про це повідомляє пресслужба Держспецзв’язку.

Із відповідним зверненням до очільниці Органу європейських регуляторів електронних комунікацій Аннемарі Сіпкс виступив голова НКРЗІ Олександр Животовський.

"З метою захисту України, Європи та всього демократичного світу та притягнення Росії до відповідальності, я закликаю вас, як директора ОЄРЕК, разом з національними регуляторними органами країн-членів ЄС вжити заходів, спрямованих на блокування російських роумерів і послуг роумінгу для російських постачальників телекомунікаційних послуг у межах Європейського Союзу", – йдеться у зверненні.

"Україна велика європейська країна, а війна в Україні означає війну в Європі. Наша країна бореться за всіх європейців, і нам потрібна потужна підтримка ЄС", – пише Животовський.