Центробанк РФ тимчасово дозволив росбанкам не дотримуватися лімітів за валютою

Центробанк РФ до 1 липня 2022 року не буде застосовувати до кредитних організацій заходи за недотримання встановлених лімітів щодо відкритих валютних позицій в окремих іноземних валютах та дорогоцінних металах.

Про це пише російський "Інтерфакс".

Відкрита валютна позиція – це валютна позиція, за якої сума вимог комерційного банку в іноземній валюті не збігається із сумою його зобов'язань в іноземній валюті.

При цьому Банк Росії здійснюватиме моніторинг величин відкритих валютних позицій та причин їх зміни.