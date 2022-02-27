Центробанк РФ тимчасово дозволив росбанкам не дотримуватися лімітів за валютою
Неділя, 27 лютого 2022, 16:14
Центробанк РФ до 1 липня 2022 року не буде застосовувати до кредитних організацій заходи за недотримання встановлених лімітів щодо відкритих валютних позицій в окремих іноземних валютах та дорогоцінних металах.
Про це пише російський "Інтерфакс".
Відкрита валютна позиція – це валютна позиція, за якої сума вимог комерційного банку в іноземній валюті не збігається із сумою його зобов'язань в іноземній валюті.
При цьому Банк Росії здійснюватиме моніторинг величин відкритих валютних позицій та причин їх зміни.
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