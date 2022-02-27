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Власник "Альфа Банк" Фрідман засудив російську агресію проти України

Неділя, 27 лютого 2022, 14:27

Одна з найбагатших людей Росії, власник "Альфа Банку" Михайло Фрідман, засудив вторгнення Росії до України.

Відповідний лист із засудженням конфлікту він надіслав своїм працівникам, передає FT.

"Хоча рішення здається жахливо далеким, я можу лише приєднатися до тих, хто гаряче бажає покінчити з кровопролиттям. Я впевнений, що мої партнери поділяють мою точку зору", — повідомив Фрідман.

Він зазначив, що народився на заході України і прожив там перші 17 років свого життя, а його батьки досі проживають у Львові, який є улюбленим містом російського бізнесмена.

"Але більшу частину свого життя я є громадянином Росії, будуючи та розвиваючи бізнес. Я глибоко прив’язаний до українського та російського народів і вважаю нинішній конфлікт трагедією для них обох", — додав Фрідман.

Фрідман став першим великим російським бізнесменом, хто публічно виступив проти війни в Росії проти України. Досі бізнесмен утримувався від політичних заяв.

Михайло Фрідман — один з найбагатших росіян. Російський Forbes оцінює його статки у 15,5 млрд доларів. Крім цього, Фрідмана вважають 11 у списку найбагатших мешканців Британії.

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Альфа Банк Росія

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