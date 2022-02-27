Клієнти Monobank відправили ЗСУ майже пів мільярда
Неділя, 27 лютого 2022, 12:52
Клієнти Monobank переказали на допомогу Збройним силам 470 млн грн.
Про це повідомив співзасновник фінустанови Олег Горохівський.
Було зроблено 511 тис транзакцій, з них 160 тис – з особистих карток (переказано 260 млн грн), 351 тис – з карток "єПідтримка" (210 млн грн).
Нагадуємо:
За дві доби, 25-26 лютого, клієнти Приватбанку переказали через "Приват24" на спецрахунки НБУ на допомогу Збройним силам 1,1 млрд грн.
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