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Укр / Рус

Клієнти Monobank відправили ЗСУ майже пів мільярда

Неділя, 27 лютого 2022, 12:52

Клієнти Monobank переказали на допомогу Збройним силам 470 млн грн.

Про це повідомив співзасновник фінустанови Олег Горохівський.

Було зроблено 511 тис транзакцій, з них 160 тис – з особистих карток (переказано 260 млн грн), 351 тис – з карток "єПідтримка" (210 млн грн).

Нагадуємо:

За дві доби, 25-26 лютого, клієнти Приватбанку переказали через "Приват24" на спецрахунки НБУ на допомогу Збройним силам 1,1 млрд грн.

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Економічна правда
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