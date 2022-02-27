НБУ надав роз'яснення для учасників небанківського ринку

У НБУ надали роз'яснення щодо роботи учасників небанківського ринку.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Звітність

"У зв'язку із оголошенням воєнного стану по всій території України Національний банк подовжує терміни подання річної звітності небанківськими фінансовими установами за 2021 рік, за 4-й квартал 2021 року та місячної звітності кредитних спілок (за січень та лютий 2022 року) до 31 березня 2022 року.

Складання та строки подання звітності затверджені Постановою Правління Національного банку України 25.11.2021 № 123", - пояснили в НБУ.

Страхування

У НБУ кажуть, що страхове відшкодування за спрощеною процедурою отримати можна.

"Національний банк як регулятор страхового ринку рекомендує страховикам спростити процедуру врегулювання випадків, що мають ознаки страхових. Зокрема, максимально використовувати електронні документи, копії необхідних документів у випадку неможливості чи ускладнення можливості отримання оригіналів документів, інших засобів дистанційного врегулювання страхових випадків.

Це забезпечить страховий захист споживачів за спрощеною процедурою врегулювання страховиками подій за випадками, які мають ознаки страхових, за всіма видами страхування та всіма типами контрагентів", - йдеться у повідомленні.

При цьому, НБУ готовий провести додаткові комунікації із Державною фіскальною службою щодо незастосування штрафних санкцій до страховиків на період запровадження воєнного стану в Україні при використанні копій документів (на папері або електронних), які підтверджують факт настання страхового випадку.

Як відбуватимуться розрахунки з іноземними перестраховиками

Відповідно до постанов №18 та №21 Правління НБУ від 24 лютого2022 року розрахунки у іноземній валюті тимчасово обмежені.

НБУ рекомендує страховикам провести необхідні комунікації із іноземними брокерами та перестраховиками щодо подовження строків оплати перестрахових платежів на період поки обмеження щодо валютних розрахунків не будуть зняті.

Інспекційні перевірки

НБУ на час воєнного стану в України не буде проводити інспекційні перевірки учасників ринку небанківських фінансових послуг.

Економічна правда