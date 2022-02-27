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Страхові компанії спростили придбання полісів "Зелена карта"

Неділя, 27 лютого 2022, 11:00

Придбати поліс "Зелена карта" тепер можна, зателефонувавши до страхової компанії, її агентам, які після оформлення договору і здійснення оплати внесуть його до Централізованої бази даних Моторного страхового бюро України та надішлють скан договору.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на учасників ринку.

Зазначається, що Держприкордонслужба України з 8 лютого 2019 року здійснює перевірку наявності у водіїв страхових сертифікатів "Зелена картка", що діють в автоматичному режимі, на всіх пунктах перетину державного кордону.

Такі перевірки здійснюються шляхом запиту до ЦБД МТСБУ.

Деякі компанії, які здійснюють ОСАЦВ, заявили, що вивчають можливість, як передати бланки полісів "Зелена карта" з Києва на пункти пропуску, але зробити це можна буде після завершення комендантської години.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що громадян України, які виїжджають за кордон на автомобілях, не пропускають через кордон без полісу страхування "зелена карта".

Прикордонники нагадують, що "зелена карта" – це обов’язковий вид страхування для тих, хто має намір їхати за кордон на своєму автомобілі.

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