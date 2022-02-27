Повітря у Києві чисте – ЛУН
Неділя, 27 лютого 2022, 10:28
Показники якості повітря в Києві перебувають у межах норми.
Про це повідомляє "ЛУН.Місто".
"У Києві показники якості повітря в нормі. Наша система "ЛУН Місто Air" фіксує перевищення концентрації дрібнодисперсного пилу в районі Ірпеня", – йдеться в повідомленні.
За даними системи, повітря в межах Києва коливається в межах 5-39 балів. Чистим повітря вважається за показників від 0 до 50.
У районі Ірпеня та Бучі показники перебувають у межах 109-148 балів, що цілком безпечно для здоровʼя людей.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua