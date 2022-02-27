Повітря у Києві чисте – ЛУН

Показники якості повітря в Києві перебувають у межах норми.

Про це повідомляє "ЛУН.Місто".

"У Києві показники якості повітря в нормі. Наша система "ЛУН Місто Air" фіксує перевищення концентрації дрібнодисперсного пилу в районі Ірпеня", – йдеться в повідомленні.

За даними системи, повітря в межах Києва коливається в межах 5-39 балів. Чистим повітря вважається за показників від 0 до 50.

У районі Ірпеня та Бучі показники перебувають у межах 109-148 балів, що цілком безпечно для здоровʼя людей.

Економічна правда