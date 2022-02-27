Атомні електростанції працюють стабільно в штатному режимі – "Енергоатом"

В "Енергоатомі" заявили, що всі чотири атомні електростанції України – Запорізька, Рівненська, Хмельницька та Южно-Українська – працюють у штатному режимі. У роботі – девʼять енергоблоків, виробіток електроенергії – стабільний.

Про це повідомляється на сайті НАЕК.

"Енергоблоки №1 Рівненської АЕС та №2 Хмельницької АЕС – у планових ремонтах, №5 та №6 Запорізької АЕС – у холодному резерві, блок №3 Южно-Української АЕС – у резерві з подальшим виведенням у середній плановий ремонт, і сьогодні о 1:35 через виведення в поточний плановий ремонт відключили від мережі також енергоблок №1 Запорізької АЕС.

Станом на 9:00 поточна потужність НАЕК "Енергоатом" дорівнювала 7 040 МВт", – ідеться в повідомленні.

Енергоатом додає, що порушень умов безпечної експлуатації немає.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на всіх АЕС і прилеглих до них територіях не змінювався і перебуває в межах чинних норм, додають у компанії.

"Основне обладнання реакторних відділень енергоблоків, приміщень та будівель електростанцій, периметри захищених зон і прилеглих територій, а також особливо важливих об’єктів АЕС за межами їхніх захищених зон – під посиленим наглядом", – каже "Енергоатом".

Економічна правда