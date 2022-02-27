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Укр / Рус

Маск надасть Україні доступ до супутникового інтернету Starlink

Неділя, 27 лютого 2022, 00:52

Ілон Маск відповів згодою на прохання Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова щодо доступу до супутникового інтернету.

Про це він повідомляв у twitter.

"Сервіс Starlink тепер активний в Україні. Інші термінали у дорозі",- написав Маск.

Нагадуємо:

Раніше Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся в Twitter до Ілона Маску з проханням забезпечити Україну доступ до супутникового інтернету.

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Економічна правда
Укр / Рус
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