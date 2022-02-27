У Райффайзенбанку розповіли про нові умови по картках

Райффайзенбанк змінив умови по кредитним канікулам, комісіям, та по пенях.

Про це банк повідомив клієнтам розіславши відповідні повідомлення.

Кредитні канікули. Райф запроваджує кредитні канікули по кредитних картках та кредитах готівкою мінімум на один місяць.

Комісії. Буде скасовано комісію за користування рахунками для фізичних осіб та приватних підприємців за березень

Термін дії карток, які закінчуються у лютому, буде подовжено на 180 діб

Пеня по кредитах не нараховується - мараторій

Ті відділення, що лишаються відкритими, працюють за скороченим графіком з 9.00 - 16.00.