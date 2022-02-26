Lufthansa призупиняє рейси до Росії
Німецький авіаперевізник Lufthansa щонайменше на тиждень зупиняє рейси до та з Росії.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Frankfurter Allgemeine .
У компанії повідомило, що причиною зупинки стала російська агресія в Україну. У зв’язку із цією поточною та новою регуляторною ситуацією" заборона буде діяти щонайменше сім днів.
"Літаки, які наразі перебувають у російському повітряному просторі, незабаром залишать його",- уточнює Lufthansa.
Нагадаємо, низка європейських країн закрила свій авіа простір для авіакомпаній з РФ.
Першою про закриття повітряного простору для росіян заявила Британія - 24 лютого у новий пакет санкцій потрапив "Аерофлот".
У відповідь Росія заборонила рейси та транзит для усіх літаків, "пов’язаних з Британією".
Згодом свій авіа простір закрили балтійські країни, Польща, Чехія, Румунія та Болгарія.
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