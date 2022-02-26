Уряд ухвалив рішення: все конфісковане майно буде передано до ЗСУ

Глава МінТОТ Ірина Верещук повідомила про прийняте Розпорядження Уряду, все раніше конфісковане майно буде передано до ЗСУ, зокрема мова йде про автомобільний транспорт.

Про це йдеться у повідомленні Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Раніше повідомлялось, що мова йде про 600 конфіскованих автомобілей та інше майно по всій Україні від Міністерства юстиції України та OpenMarket - СЕТАМ.