Уряд ухвалив рішення: все конфісковане майно буде передано до ЗСУ
Субота, 26 лютого 2022, 19:58
Глава МінТОТ Ірина Верещук повідомила про прийняте Розпорядження Уряду, все раніше конфісковане майно буде передано до ЗСУ, зокрема мова йде про автомобільний транспорт.
Про це йдеться у повідомленні Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Раніше повідомлялось, що мова йде про 600 конфіскованих автомобілей та інше майно по всій Україні від Міністерства юстиції України та OpenMarket - СЕТАМ.
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