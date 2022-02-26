Нацбанк видав банкам понад 50 мільярдів для належної роботи
Субота, 26 лютого 2022, 19:52
Національний банк видав у п’ятницю позик на 51,5 млрд грн для забезпечення належного рівня ліквідності банків.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Банки отримували кошти, зокрема, в рамках бланкового рефінансування, тобто кредита без забезпечення. Інструмент використали вперше разом із стандартними інструментами підтримки ліквідності.
Було проведено два тендери для підтримки ліквідності, на яких банкам надано рефінансування в обсязі 51,5 млрд грн.
Цей інструмент, кажуть в НБУ, посилює спроможність банків належним чином і в повному обсязі виконувати зобов’язання перед клієнтами – юридичними та фізичними особами.
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