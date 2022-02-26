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Бельгія поставить Україні майже 4 тис тонн пального

Субота, 26 лютого 2022, 19:08

Бельгія поставить Україні 3,8 тис тонн пального та 2 тис кулеметів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо на своїй сторінці у Twitter.

"Україна запросила у Бельгії пальне в кількості, достатній для постачання своїх військ. Наша країна надасть 3 800 тонн пального. Бельгія також поставить українській армії 2 тис кулеметів. Подальший розбір заявок триває", – написав він.

Економічна правда

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Бельгія паливо

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