Бельгія поставить Україні майже 4 тис тонн пального
Субота, 26 лютого 2022, 19:08
Бельгія поставить Україні 3,8 тис тонн пального та 2 тис кулеметів.
Про це повідомив прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо на своїй сторінці у Twitter.
"Україна запросила у Бельгії пальне в кількості, достатній для постачання своїх військ. Наша країна надасть 3 800 тонн пального. Бельгія також поставить українській армії 2 тис кулеметів. Подальший розбір заявок триває", – написав він.
Економічна правда
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