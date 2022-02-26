У неділю "Нова пошта" не працюватиме: перебудовуватимуть логістику для роботи в умовах війни

Завтра, 27 лютого, "Нова пошта" не буде працювати по всій країні, щоб повністю перебудувати логістичну систему для роботи в умовах війни.

Про це повідомив співзасновник поштової компанії Володимир Поперешнюк.

"Станом на 26 лютого працювала лише половина відділень "Нової пошти". Робота компанії та логістика переведені в спецрежим. Оперативний штаб компанії постійно тримає зв’язок зі всіма філіями, миттєво реагуючи на зміну ситуації в кожному місті", – зазначив він.

У понеділок компанія повідомить додаткову інформацію.