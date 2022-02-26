7 тисяч ботів: СБУ викрила російську "ботоферму війни"

Служба безпеки України викрила російську "ботоферму" - 7 тисяч ботів з РФ поширювали фейки про бойові дії в Україні.

Про це повідомляє прес-служба СБУ в Telegram.

"Основними платформами для дезінформації слугували Telegram, WhatsApp та Viber.

Частину із викритих номерів вимкнено, інші - наразі на стадії блокування", - йдеться у повідомленні.

СБУ відкрила кримінальні провадження за трьома статтями Кримінального Кодексу України (ККУ):

терористичний акт (ст. 258 ККУ);

завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян (ст. 259 ККУ);

пропаганда війни (ст. 436 ККУ).

"СБУ спеціально публікує частину із встановлених номерів на своїй сторінці у Facebook: ви можете поширювати цю інформацію та блокувати прибічників "руського міра" в соцмережах", - кажуть у відомстві.

Частина списку з отриманої бази даних ботів (1/2):

1. 79991550619

2. 79005682175

3. 79096353117

4. 79166233704

5. 79627261993

6. 79586870992

7. 79668489925

8. 79151796195

9. 79326087400

10. 79320117220

11. 79644935659

12. 79530472453

13. 79063669669

14. 79324808990

15. 79260277909

16. 79525204325

17. 79067567076

18. 79236042892

19. 79211299860

20. 79817652428

21. 79224761856

22. 79656868811

23. 79916768618

24. 79535490553

25. 79224818747

26. 79959173115

27. 79295862919

28. 79960179906

29. 79914125748

30. 79050958385

31. 79163646070

32. 79178996918

33. 79774037923

34. 79252004439

35. 79293988603

36. 79774284460

37. 79667415782

38. 79106703362

39. 79186909369

40. 79829109441

41. 79032837067

42. 79787950098

43. 79688648716

44. 79113600747

45. 79241997889

46. 79603764514

47. 79142678404

48. 79613315883

49. 79018586141

50. 79153511537