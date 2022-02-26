7 тисяч ботів: СБУ викрила російську "ботоферму війни"

Служба безпеки України викрила російську "ботоферму" - 7 тисяч ботів з РФ поширювали фейки про бойові дії в Україні.
Про це повідомляє прес-служба СБУ в Telegram.
"Основними платформами для дезінформації слугували Telegram, WhatsApp та Viber.
Частину із викритих номерів вимкнено, інші - наразі на стадії блокування", - йдеться у повідомленні.
СБУ відкрила кримінальні провадження за трьома статтями Кримінального Кодексу України (ККУ):
- терористичний акт (ст. 258 ККУ);
- завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян (ст. 259 ККУ);
- пропаганда війни (ст. 436 ККУ).
"СБУ спеціально публікує частину із встановлених номерів на своїй сторінці у Facebook: ви можете поширювати цю інформацію та блокувати прибічників "руського міра" в соцмережах", - кажуть у відомстві.
Частина списку з отриманої бази даних ботів (1/2):
1. 79991550619
2. 79005682175
3. 79096353117
4. 79166233704
5. 79627261993
6. 79586870992
7. 79668489925
8. 79151796195
9. 79326087400
10. 79320117220
11. 79644935659
12. 79530472453
13. 79063669669
14. 79324808990
15. 79260277909
16. 79525204325
17. 79067567076
18. 79236042892
19. 79211299860
20. 79817652428
21. 79224761856
22. 79656868811
23. 79916768618
24. 79535490553
25. 79224818747
26. 79959173115
27. 79295862919
28. 79960179906
29. 79914125748
30. 79050958385
31. 79163646070
32. 79178996918
33. 79774037923
34. 79252004439
35. 79293988603
36. 79774284460
37. 79667415782
38. 79106703362
39. 79186909369
40. 79829109441
41. 79032837067
42. 79787950098
43. 79688648716
44. 79113600747
45. 79241997889
46. 79603764514
47. 79142678404
48. 79613315883
49. 79018586141
50. 79153511537
Частина списку з отриманої бази даних Путінських ботів (2/2):
51. 79990386257
52. 79644358414
53. 79221552699
54. 79196463786
55. 79250401883
56. 79017486383
57. 79118273720
58. 79780184428
59. 79879177870
60. 79205715686
61. 79261079352
62. 79854389371
63. 79916828344
64. 79582817793
65. 79967441374
66. 79776690054
67. 79889994469
68. 79201811866
69. 79649356909
70. 79096545437
71. 79602281379
72. 79635433017
73. 79295811871
74. 79221297561
75. 79050178874
76. 79023693326
77. 79121838465
78. 79625833842
79. 79190059085
80. 79137548861
81. 79990591094
82. 79147849823
83. 79236215771
84. 79279063764
85. 79651075247
86. 79200206826
87. 79524204186
88. 79776162827
89. 79094052250
90. 79202497767
91. 79645840139
92. 79102849261
93. 79615014777
94. 79162814418
95. 79004281120
96. 79659776416
97. 79780751025
98. 79652544932
99. 79065693243
100. 79624323692