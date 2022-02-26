Відмова світу від російських нафти та газу коштуватиме економіці РФ більше, ніж економіці Європи – дослідження

У разі запровадження ембарго на торгівлю російськими газом та нафтою ВВП країни-агресора втратить відповідно 3% та 1,2%. Ці втрати в десятки разів більші, ніж втрати економіки Європи.

Про це йдеться в дослідженні Кількісного інституту світової економіки (IfW).

В інституті підрахували, що внаслідок заборони на торгівлю російським газом економіка РФ знизиться на 2,9%. Росія є найбільшим експортером газу. Країна експортує 200 млрд куб м газу на рік.

Водночас економіка ЄС від цього може навіть виграти та зрости на 0,1%. Імпортний ресурс Європі доведеться заміщати ресурсом внутрішнього видобутку, що підвищить конкурентоспроможність європейської економіки.

У разі накладання ембарго на торгівлю російською нафтою ВВП РФ може знизитися на 1,2%, тоді як для економіки ЄС та Німеччини втрати можуть становити лише 0,1%.

"Наші розрахунки мають зразковий характер, але вони чітко показують, що середньострокові економічні наслідки торговельного ембарго вдарять по Росії набагато сильніше, ніж по західних союзниках", – дослідник у сфері торгівлі Кількісного інституту світової економіки Гендрік Махлков.

Напередодні стало відомо, що ЄС все ж вирішив підтримати виключення Росії із системи SWIFT.

Невдовзі перед повідомленням Кулеби стало відомо, що Німеччина, остання держава ЄС, яка утримувалася від підтримки відключення Росії від SWIFT, погодилася ввести цю санкцію.

У суботу також стало відомо про підтримку угорською владою жорсткішого пакета санкцій проти Росії, у тому числі про згоду карати Росію SWIFTом.

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