Працівники "Енергоатома" перекажуть частину зарплати на потреби ЗСУ

Працівники "Енергоатома" – оператора всіх вітчизняних АЕС, які виробляють до 60% електроенергії в країні, частину заробітної плати за лютий перекажуть на підтримку Збройних Сил України.

Про це йдеться на сайті відомства.

Первинна профспілкова організація НАЕК переказала 150 тис грн у фонд "Повернися живим".

"В "Енергоатомі" працюють майже 35 тисяч людей, і в цей тяжкий час усі вони чітко усвідомлюють, наскільки для нашої армії зараз важливі підтримка та допомога", – ідеться в повідомленні.