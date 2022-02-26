Працівники "Енергоатома" перекажуть частину зарплати на потреби ЗСУ
Субота, 26 лютого 2022, 16:33
Працівники "Енергоатома" – оператора всіх вітчизняних АЕС, які виробляють до 60% електроенергії в країні, частину заробітної плати за лютий перекажуть на підтримку Збройних Сил України.
Про це йдеться на сайті відомства.
Первинна профспілкова організація НАЕК переказала 150 тис грн у фонд "Повернися живим".
"В "Енергоатомі" працюють майже 35 тисяч людей, і в цей тяжкий час усі вони чітко усвідомлюють, наскільки для нашої армії зараз важливі підтримка та допомога", – ідеться в повідомленні.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua