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"Укравтодор" демонтує дорожні знаки на усіх дорогах країни

Субота, 26 лютого 2022, 15:35

"Укравтодор" заявляє, що демонтує дорожні знаки на всіх дорогах країни, пріоритет №1 – вказівні знаки, назви населених пунктів.

Про це повідомляє пресслужба відомства у Telegram.

"У ворога жалюгідний зв‘язок, вони не орієнтуються на місцевості. Допоможімо їм потрапити прямісінько в пекло", – йдеться у повідомленні.

"Укравтодор" закликав усі шляхові організації, територіальні громади, органи місцевого самоврядування негайно почати демонтаж дорожніх знаків поблизу.

Економічна правда

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Укравтодор дороги

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