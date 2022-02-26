"Укравтодор" демонтує дорожні знаки на усіх дорогах країни
Субота, 26 лютого 2022, 15:35
"Укравтодор" заявляє, що демонтує дорожні знаки на всіх дорогах країни, пріоритет №1 – вказівні знаки, назви населених пунктів.
Про це повідомляє пресслужба відомства у Telegram.
"У ворога жалюгідний зв‘язок, вони не орієнтуються на місцевості. Допоможімо їм потрапити прямісінько в пекло", – йдеться у повідомленні.
"Укравтодор" закликав усі шляхові організації, територіальні громади, органи місцевого самоврядування негайно почати демонтаж дорожніх знаків поблизу.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua