Відключень зв’язку чи інтернету не буде – Держспецзв’язку
Субота, 26 лютого 2022, 13:52
Держспецзв’язку спростовує фейк про нібито відключення мобільного зв’язку чи інтернету, мережа працює стабільно.
Про це повідомила пресслужба Держспецзв’язку.
У службі зауважили, що можливі перебої пов’язані із перевантаженням цих мереж. У районах, де відбуваються бойові дії, можуть бути пошкодження – у такому разі мережі відновлюватимуться за першої можливості після завершення бойових дій.
Наразі інформації про суттєві пошкодження, які унеможливлюють роботу мереж немає.
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