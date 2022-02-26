Відключень зв’язку чи інтернету не буде – Держспецзв’язку

Держспецзв’язку спростовує фейк про нібито відключення мобільного зв’язку чи інтернету, мережа працює стабільно.

Про це повідомила пресслужба Держспецзв’язку.

У службі зауважили, що можливі перебої пов’язані із перевантаженням цих мереж. У районах, де відбуваються бойові дії, можуть бути пошкодження – у такому разі мережі відновлюватимуться за першої можливості після завершення бойових дій.

Наразі інформації про суттєві пошкодження, які унеможливлюють роботу мереж немає.