Зупинено один з двох діючих нафтопереробних заводів в Україні
Субота, 26 лютого 2022, 13:50
Шебелинський НПЗ "Укргазвидобування" зупинено через ризики військових дій.
Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз-України".
"Персонал евакуйовано. Роботу об’єктів планується відновити після стабілізації ситуації", - йдеться у повідомленні.
Шебелинський НПЗ — один з двох нині діючих нафтопереробних заводів в Україні.
Його потужність становить близько 500 тис. тонн переробки сировини на рік.
Економічна правда
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