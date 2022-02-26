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Зупинено один з двох діючих нафтопереробних заводів в Україні

Субота, 26 лютого 2022, 13:50

Шебелинський НПЗ "Укргазвидобування" зупинено через ризики військових дій.

Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз-України".

"Персонал евакуйовано. Роботу об’єктів планується відновити після стабілізації ситуації", - йдеться у повідомленні.

Шебелинський НПЗ — один з двох нині діючих нафтопереробних заводів в Україні.

Його потужність становить близько 500 тис. тонн переробки сировини на рік.

Економічна правда

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