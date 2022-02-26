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Естонія закриває свій авіапростір для російських компаній

Субота, 26 лютого 2022, 12:55

Естонія заборонить російським авіалініям користуватися авіапростором країни.

Про це заявив міністр економічних справ та інфраструктури Тааві Аас.

"Естонія приєднується до ініціативи Польщі і заборонить всім російським авіакомпаніям використовувати наш повітряний простір", - сказав він виданню ERR. Зараз розробляється пропозиція, після якої заборона набуде чинності.

"Я запрошую наших балтійських колег зробити те ж саме, щоб відрізати Росію від європейського повітряного простору", – сказав міністр.

"Європа має бути єдиною та рішучою у відповіді на вторгнення Росії в Україну. Слава Україні!", – додав він.

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Естонія авіаперевезення

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