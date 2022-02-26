Естонія закриває свій авіапростір для російських компаній
Субота, 26 лютого 2022, 12:55
Естонія заборонить російським авіалініям користуватися авіапростором країни.
Про це заявив міністр економічних справ та інфраструктури Тааві Аас.
"Естонія приєднується до ініціативи Польщі і заборонить всім російським авіакомпаніям використовувати наш повітряний простір", - сказав він виданню ERR. Зараз розробляється пропозиція, після якої заборона набуде чинності.
"Я запрошую наших балтійських колег зробити те ж саме, щоб відрізати Росію від європейського повітряного простору", – сказав міністр.
"Європа має бути єдиною та рішучою у відповіді на вторгнення Росії в Україну. Слава Україні!", – додав він.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua