На Южно-Українській АЕС відключили енергоблок
Субота, 26 лютого 2022, 12:09
Енергоблок №3 Южно-Української АЕС відключено від енергосистеми та виведено в резерв з подальшим виведенням у середній плановий ремонт.
Про це йдеться на сайті АЕС.
Під час перехідних процесів відключення енергоблока порушень умов та меж безпечної експлуатації не було.
Обладнання першого і другого енергоблоків працює в заданому режимі.
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