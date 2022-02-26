Всі розділи
Укр / Рус

На Южно-Українській АЕС відключили енергоблок

Субота, 26 лютого 2022, 12:09

Енергоблок №3 Южно-Української АЕС відключено від енергосистеми та виведено в резерв з подальшим виведенням у середній плановий ремонт. 

Про це йдеться на сайті АЕС.

Під час перехідних процесів відключення енергоблока порушень умов та меж безпечної експлуатації не було.

Обладнання першого і другого енергоблоків працює в заданому режимі.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті