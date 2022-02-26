На Южно-Українській АЕС відключили енергоблок

Енергоблок №3 Южно-Української АЕС відключено від енергосистеми та виведено в резерв з подальшим виведенням у середній плановий ремонт.

Про це йдеться на сайті АЕС.

Під час перехідних процесів відключення енергоблока порушень умов та меж безпечної експлуатації не було.

Обладнання першого і другого енергоблоків працює в заданому режимі.