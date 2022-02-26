Російські війська на ЧАЕС: Україна розраховує на підтримку МАГАТЕ

Виконуючий обов’язки Голови Держатомрегулювання Олег Коріков під час розмови з Гендиректором МАГАТЕ Рафаєлем Гросі наголосив, що Україна розраховує на дієву підтримку України з боку МАГАТЕ та інших міжнародних організацій та вжиття заходів впливу на країну агресора.

Про це йдеться у прес-релізі відомства.

Зазначається, що очільник МАГАТЕ проінформований щодо безпрецедентних викликів, які постали перед Україною, у зв’язку з вторгненням Російської Федерації, зокрема, у частині забезпечення контролю за ядерними установками та іншими об’єктами з використання ядерної енергії на території України.

"Військове захоплення російськими військами ЧАЕС та території зони відчуження унеможливлює у повному обсязі виконувати зобов’язання за Конвенцією про ядерну безпеку, Об’єднаною конвенцією про безпеку поводження з ВЯП та РАВ, за Угодою між Україною та МАГАТЕ про нерозповсюдження ядерної зброї.

Така ситуація ставить під сумнів дотримання міжнародних режимів безпеки", - зазначив він.

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Російські окупанти другу добу утримують персонал Чорнобильської АЕС, всупереч правилам техбезпеки не даючи їм провести ротацію.