Audi, Volkswagen, Porsche, Chevrolet почали відмовлятися від постачання автомобілів до Росії

Найбільші світові виробники автомобілів зупиняють відвантаження автомобілів на адресу російських дилерських підприємств із 24 лютого.

Про це пише видання "Ведомости".

Автомобілі Audi, що пройшли російську митницю та заплановані до відвантаження зі складу імпортера, будуть відправлені на адресу дилерських центрів за раніше сформованими документами. Про відновлення відвантажень та цінові умови Audi збирається поінформувати клієнтів додатково.

Подібний лист також надійшов від американського концерну General Motors (продає автомобілі Chevrolet у Росії), розповіли джерела в лізингових компаніях.

Повідомлення подібного змісту очікуються також від Volkswagen та чеської Skoda. Інше джерело каже, що завершила відвантаження і британська Land Rover, і потраплять на російський ринок тільки ті автомобілі, які на 24 лютого були вже в дорозі.

Аналогічна ситуація з німецьким брендом Porsche.