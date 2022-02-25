Заводи "Укроборонпрому" перевели в посилений режим

Заводи дежконцерну "Укроборонпром", які виготовляють, ремонтують та модернізують техніку та озброєння для ЗСУ, переведені в посилений режим та 7-ми денний робочий тиждень.

Про це повідомив гендиректор концерну Юрій Гусєв

"Наш штаб працює цілодобово. На основних підприємствах та в самому Концерні створені загони територіальної оборони", - написав він.

Ми на постійному зв‘язку з Міноборони, Генштабом ЗСУ, Нацгвардією та Нацполіцією України", - додав Гусєв.

Економічна правда