Ісландія розглядатиме запити на притулок від українців пріоритетно

Міністерство юстиції Ісландії виключило Україну зі списку безпечних країн походження після того, як російські війська напали на країну 24 лютого.

Про це пише schengenvisainfo.

Заявки на міжнародний захист від українців розглядатимуться у пріоритетному порядку, на відміну від заявок із безпечних країн.

"Спеціальної оцінки ситуації в країні не проводилося, оскільки існує повна невизначеність того, як розвиватимуться події. Очікується, що ситуація в Україні оцінюватиметься з розвитком подій та надходженням звісток про ситуацію в країні", – йдеться у повідомленні.

Крім того, інші держави-члени ЄС та сусідні з Україною країни запропонували допомогу біженцям, які тікають з країни.

Польща заявила, що чекає близько мільйона біженців, заявив польському радіо міністр внутрішніх справ Польщі Мацей Васік.

Угорщина також розпочала підготовку до прибуття біженців і близько 600 тисяч з них будуть розселені угорськими силами оборони. Однак поки не повідомляється, як влада планує розмістити біженців.

"Після сьогоднішнього військового нападу, на жаль, очікується збільшення кількості громадян України, які, ймовірно, проситимуть притулку. Ми готові подбати про них і зможемо швидко та ефективно прийняти виклик", - заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.