В уряді пропонують НАТО разом підрахувати втрати від руйнувань і відбудувати інфраструктуру

Міністерство інфраструктури порахує вартість руйнувань через вторгнення Росії.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Напередодні Олександр Кубраков звернувся до 27 міністрів транспорту та інфраструктури країн-членів НАТО з пропозицією порахувати втрати разом і далі це все разом відбудувати.

"Сьогодні говорив про важливість забезпечення сталої логістики між Україною та нашими партнерами щодо НАТО. Зокрема, я вже провів першу розмову із держсекретарем транспорту Великобританії Грантом Шаппсом

Також передаємо всім колегам конкретний перелік потреб української сторони у надійному та ефективному опорі російським окупантам. Насамперед, йдеться про паливо, а також про гуманітарну та військову допомогу.

Ми фіксуємо усі втрати, які зазнає інфраструктура України через військове вторгнення Росії. Усі дороги буде відновлено, а мости – відбудовано. Хочу нагадати всім, що якщо ворог прорветься до України, то наші західні сусіди – наступні", – наголосив міністр.