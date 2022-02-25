iHerb перестав приймати замовлення з України

Онлайн-рітейлер вітамінів та БАДів iHerb з 24 лютого перестав приймати замовлення з України, Білорусі, Молдови та Росії "у зв'язку з логістичними проблемами".

Про це йдеться на сайті компанії.

Якщо замовлення вже оброблено та надіслано, на його доставку може піти до 30 днів. Якщо замовлення ще не було відправлено, компанія обробить його та відправить протягом 30 робочих днів.

Однак якщо вона не зможе цього зробити, замовлення скасують та повернуть гроші. Вони мають надійти на карту клієнта протягом 7-10 днів.

Маркетплейс iHerb – один з найбільших у світі інтернет-продавців БАДів та косметики. Загальносвітові продажі компанії перевищують 500 млн. доларів на рік.

Економічна правда