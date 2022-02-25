Відключення РФ від SWIFT ще можливе – французький міністр

Попри те, що США та ЄС не стали включати у свої санкційні пакети відключення від SWIFT, вони ще можуть повернутися до цього питання.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reutes, про це заявив міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер.

"SWIFT - це останній засіб (впливу на РФ), але це один з варіантів, який залишається як міра впливу", - заявив Ле Мер журналістам.

Нагадаємо, 24 лютого Європейський Союз погодився заморозити російські активи в блоці та призупинити доступ своїх банків до європейських фінансових ринків у рамках того, що глава ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель назвав "найжорсткішим пакетом санкцій, який ми коли-небудь застосовували".

Санкції також будуть націлені, зокрема, на енергетичний та транспортний сектори Росії та спрямовані на те, щоб задушити її торгівлю та виробництво за допомогою експортного контролю.

При цьому, як стверджує міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, на додаток до погоджених "розглядаються всі варіанти".

Європейська правда