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У перший день війни з Україною росіяни зняли 111 мільярдів рублів готівки

П'ятниця, 25 лютого 2022, 13:30

Попит російського населення та бізнесу 24 лютого, у перший день вторгнення РФ в Україну, підскочив до рекордних значень від початку пандемії коронавірусу.

Про це пише РБК із посиланням на дані Банку Росії.

Так, 24 лютого обсяг готівки в обігу в Росії підскочив на 111,3 млрд руб. Це рекордний сплеск з 27 березня 2020 року - тоді на тлі початку пандемії і після пропозиції Путіна ввести податок на процентний дохід з великих вкладів, населення та бізнес за день зняли готівку на 174,9 млрд. руб.

У статистику ЦБ потрапляють операції отримання купюр та банкнот через банки за повний день, але у даних за 24 лютого також враховуються обсяги зняття готівки у вихідний день 23 лютого.

Економічна правда

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Росія Україна рубль війна

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